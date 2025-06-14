نقابة مربي الابقار والحليب في لبنان حذرت من انهيار القطاع وطالبت وزير الزراعة بالتدخل قبل فوات الأوان

عقدت ​نقابة مربي الأبقار​ والحليب في لبنان اجتماعًا تحذيريًا في بلدة غزة في البقاع الغربي، وناقش المجتمعون الأوضاع المتردية التي يعاني منها قطاع إنتاج الحليب، في ظل الارتفاع الكبير في ​أسعار الأعلاف​ الغليظة، مقابل عدم موازاة أسعار الحليب مع كلفة الإنتاج. كما رفضوا استيراد حليب البودرة المسحوب الدسم، والزيوت والسموم المهدرجة التي تُستخدم في إنتاج المحضرات الغذائية، والتي تضر بالمنتج الوطني وصحة المواطنين، من دون أي رقابة تُذكر.

وتوجه المشاركون في الاجتماع إلى وزير الزراعة نزار هاني مطالبين بتحمل مسؤولياته، محذرين من الذهاب إلى خطوات تصعيدية. وأعربوا عن استيائهم بعد مرور أكثر من مئة يوم على تسلّمه منصبه، واعتذاره عن لقائهم مرتين من دون تحديد مواعيد بديلة.

وفي كلمة له شدد رئيس النقابة خير الجراح، على أنّ القطاع كان يأمل خيرًا بالحكومة الجديدة والوزير الجديد، لكن المشاكل تفاقمت. وقال إن الثروة الحيوانية في خطر، وأعداد الأبقار الحلوب تضاءلت إلى نحو 15 ألف بقرة، متوقعًا مزيدًا من التراجع إذا استمر الوضع على حاله.

وحذر الجراح من الارتهان لتجار الاستيراد، مؤكدًا أن ​الأمن الغذائي​ في خطر، وأن وزارة الزراعة لم تقم بواجبها في وقف المصانع التي تنتج مواد غذائية من دون مواصفات. وطالب بعقد اجتماع طارئ تشارك فيه وزارات الزراعة، والصناعة، والاقتصاد، والصحة، لمعالجة ملف الزيوت المهدرجة وحماية المستهلك.

كما أكد أن المزارعين لا يزالون في مرحلة الدبلوماسية، لكنهم ذاهبون إلى التصعيد إذا لم تتم معالجة الأزمة سريعًا.

من جهته، رأى رئيس نقابة الحبوب في البقاع نجيب فارس أن أي انهيار في قطاع إنتاج الحليب سينعكس سلبًا على قطاع الحبوب، داعيًا إلى معالجة الأزمة قبل فوات الأوان.