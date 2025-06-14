أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة"، مؤكدا أن "إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الإيراني: هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.