مسؤول عسكري إسرائيلي لـ"هآرتس": إيران أصبحت الساحة الرئيسية وهاجمنا 150 هدفًا بينها منشأة فوردو النووية

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول عسكري، بأن جبهة ​غزة​ أصبحت ساحة ثانوية في المعركة، في حين تحولت إيران إلى الساحة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل.

وأشار المسؤول إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 150 غارة على أهداف متعددة. وأوضح أن من بين هذه الأهداف منشأة فوردو النووية الإيرانية التي "تضررت جزئيًا من دون أن تُدمَّر بشكل كامل"، على حد تعبيره.

وأضاف أن جهود سلاح الجو أسفرت عن إنشاء "ممر آمن" إلى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدًا أن الطائرات الإسرائيلية أصبحت قادرة على العمل بحرية هناك.