أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن وقوع ​انفجار​ في ثكنة الإمام الحسن العسكرية في محافظة كرمانشاه، وذلك جراء هجوم إسرائيلي. كما أفادت الوكالة عن انفجار آخر وقع في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، من دون أن تُحدّد طبيعته أو أسبابه.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة مهر: انفجارات في كرمانشاه وآبادان جنوب غربي إيران جراء هجوم إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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