رئيس بلدية ريشون لتسيون باسرائيل: دمار غير مسبوق في المدينة بعد سقوط صواريخ إيرانية

أكد رئيس بلدية ريشون لتسيون في اسرائيل إن المدينة تعرضت لأضرار بالغة فجر اليوم نتيجة سقوط ​صواريخ إيرانية​، مؤكدًا أنه لم يشهد دمارًا بهذا الحجم من قبل.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض، وسط حالة من الصدمة في أوساط السكان.