أكد رئيس بلدية ريشون لتسيون في اسرائيل إن المدينة تعرضت لأضرار بالغة فجر اليوم نتيجة سقوط صواريخ إيرانية، مؤكدًا أنه لم يشهد دمارًا بهذا الحجم من قبل.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض، وسط حالة من الصدمة في أوساط السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية ريشون لتسيون باسرائيل: دمار غير مسبوق في المدينة بعد سقوط صواريخ إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.