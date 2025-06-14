أعلنت إذاعة الجيش ال​إسرائيل​ي أنّ الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين مصدرهما إيران، دون الإشارة إلى مواقع سقوطهما أو حجم الأضرار. وأضافت الإذاعة أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات تصعيد جديدة في الجبهة الشمالية، في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اعترض مسيرتين إيرانيّتين ويستعد لاحتمال التصعيد شمالًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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