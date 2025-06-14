معاريف: نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان وأميركا

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه تم نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الجوية الإسرائيلية إلى دول خارجية، تشمل قبرص واليونان والولايات المتحدة، وذلك في خطوة احترازية.

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