مصدر عسكري لوكالة فارس: الحرب ستتوسع وستشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة

نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر عسكري مطّلع أن المواجهة التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة، لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأكد المصدر أن الضربات الإيرانية ستتواصل وستكون "مؤلمة للغاية" للمعتدين، مشددًا على أن الرد لن يقتصر على التحركات المحدودة التي نُفذت الليلة الماضية.

وأشار إلى أن القيادات العسكرية الإيرانية تؤكد أن المعتدين سيكونون هدفًا لرد حاسم وواسع النطاق، وسيندمون على تصعيدهم الأخير.