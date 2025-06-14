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إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران المدني اعتبارًا من صباح اليوم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران المدني اعتبارًا من صباح اليوم

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، عن إعادة فتح أجواء المملكة الأردنية اعتبارًا من صباح اليوم السبت الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن.

وكانت الهيئة أعلنت امس إغلاق الأجواء الأردنية بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبًا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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