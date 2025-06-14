العراق يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لخرق الأجواء العراقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تقدّم العراق بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، أعرب فيها عن إدانته لقيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ هجمات عسكرية في المنطقة.

وعدّت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي لها، أن ما قامت به إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة العراق وتجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف البيان، أن العراق طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع إسرائيل ومنعها من تكرار هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

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