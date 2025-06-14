وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه العراقي والفرنسي واليوناني والقبرصي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، مساء الجمعة، من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ووزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس.

وبُحث خلال الاتصالات التعاون المشترك بين الأطراف وسبل تفعيلها وتدعيمها في ظل التطور السريع بالمنطقة، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط