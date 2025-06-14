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القناة 12 الإسرائيلية: 3 قتلى و64 مصابا إثر 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل

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القناة 12 الإسرائيلية: 3 قتلى و64 مصابا إثر 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن سقوط 3 قتلى و64 مصابا إثر 5 دفعات من الصواريخ ال​إيران​ية التي أطلقت على إسرائيل.

وأمس نفذت إسرائيل هجومًا واسعًا استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشآت وقواعد عسكرية في عدة مناطق داخل إيران. وردّت إيران بهجوم صاروخي على دفعات، استهدف مناطق واسعة في إسرائيل، أبرزها تل أبيب، وتسبب بأضرار كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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