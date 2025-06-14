القناة 12 الإسرائيلية: 3 قتلى و64 مصابا إثر 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن سقوط 3 قتلى و64 مصابا إثر 5 دفعات من الصواريخ ال​إيران​ية التي أطلقت على إسرائيل.

وأمس نفذت إسرائيل هجومًا واسعًا استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشآت وقواعد عسكرية في عدة مناطق داخل إيران. وردّت إيران بهجوم صاروخي على دفعات، استهدف مناطق واسعة في إسرائيل، أبرزها تل أبيب، وتسبب بأضرار كبيرة.