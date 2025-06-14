وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "النظام ال​إيران​ي تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن". وشدد كاتس على أن "قواتنا مستمرة في تنفيذ هجمات على ايران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا". وأمس نفذت إسرائيل هجومًا واسعًا استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشآت وقواعد عسكرية في عدة مناطق داخل إيران. وردّت إيران بهجوم صاروخي على دفعات، استهدف مناطق واسعة في إسرائيل، أبرزها تل أبيب، وتسبب بأضرار كبيرة.

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