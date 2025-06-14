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الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة إيرانية في أجواء البلاد وتحذيرات في مناطق جنوبية

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الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة إيرانية في أجواء البلاد وتحذيرات في مناطق جنوبية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الاشتباه ب​اختراق مسيّرة​ في منطقة البحر الميت وجنوب جبل الخليل، ما دفع الجبهة الداخلية إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية والمنطقة المحيطة بالبحر الميت.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد تسلّل مسيّرة إيرانية إلى الأجواء الإسرائيلية، داعيًا السكان في المناطق المعنية إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية حتى إشعار آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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