الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة إيرانية في أجواء البلاد وتحذيرات في مناطق جنوبية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الاشتباه باختراق مسيّرة في منطقة البحر الميت وجنوب جبل الخليل، ما دفع الجبهة الداخلية إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية والمنطقة المحيطة بالبحر الميت.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه رصد تسلّل مسيّرة إيرانية إلى الأجواء الإسرائيلية، داعيًا السكان في المناطق المعنية إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية حتى إشعار آخر.
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