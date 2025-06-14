السفير الأميركي لدى إسرائيل: كانت ليلة قاسية في إسرائيل واضطررت للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل

أشار ​السفير الأميركي​ لدى إسرائيل مايك هاكابي، الى انه "كانت ليلة قاسية في إسرائيل واضطررت للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل".

وأمس نفذت إسرائيل هجومًا واسعًا استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشآت وقواعد عسكرية في عدة مناطق داخل إيران. وردّت إيران بهجوم صاروخي على دفعات، استهدف مناطق واسعة في إسرائيل، أبرزها تل أبيب، وتسبب بأضرار كبيرة.