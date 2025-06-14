أعلن التلفزيون الإيراني أنّ القوات الإيرانية أسقطت مسيّرات إسرائيلية في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية، بعد أن اخترقت الأجواء الإيرانية بهدف تنفيذ عمليات تجسسية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني: القوات الإيرانية أسقطت مسيرات إسرائيلية في مدينة سلماس في محافظة أذربيجان الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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