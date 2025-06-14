خارجية إيران: الكيان الصهيوني تجاوز جميع خطوطنا الحمراء والطرف المقابل جعل الحوار بلا معنى

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية "الكيان الصهيوني" بارتكاب جريمة لا يمكن تصور حدوثها دون إذن من واشنطن، معتبرة أن تل أبيب نجحت في جر الأطراف الغربية إلى مأزق والتأثير على المسار الدبلوماسي.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن "الكيان الصهيوني" تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال ارتكابه هذه الجريمة، مؤكدة أن الطرف المقابل جعل الحوار بلا معنى، فيما يسمح في الوقت نفسه لإسرائيل باستهداف إيران.
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