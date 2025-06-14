غوتيريش دعا إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ​إيران​ وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بعد سلسلة هجمات جوية متبادلة بينهما.

وكتب غوتيريش :"قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية. ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب. كفى تصعيدا، حان الوقت لكي يتوقف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية".