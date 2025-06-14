غوتيريش دعا إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وإسرائيل إلى احتواء التصعيد ووقف الأعمال العدائية، بعد سلسلة هجمات جوية متبادلة بينهما.
وكتب غوتيريش :"قصف إسرائيلي لمواقع نووية إيرانية. ضربات صاروخية إيرانية على تل أبيب. كفى تصعيدا، حان الوقت لكي يتوقف ذلك. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية".
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