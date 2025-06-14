بلدية البيرة: منع سير الدراجات والسيارات المسببة للضجيج وتسطير محاضر بالمخالفين

أعلن رئيس ​بلدية البيرة​ العكاريّة محمد أحمد مرعب، في بيان، "منع سير الدرّاجات النّاريّة والسّيّارات الّتي تسبّب الضّجيج بسبب الأشكمونات و"التّشفيط"، مهدّدًا بـ"حجزها فورًا وتسليمها إلى القوى الأمنيّة، وتسطير محضر مخالفة في حق السّائق أو صاحب الآليّة، وذلك بناءً على التّعاميم الصّادرة عن وزير الدّاخليّة ومحافظ عكار عماد اللبكي، بخصوص الدرّاجات النّاريّة والسّيّارات لما تسبّبه من ضجيج وإزعاج خلال الليل".

وأوضح أنّه "يُعمل بهذا التّعميم فور صدوره، ويبلّغ إلى السّلطات والأجهزة الأمنيّة المعنيّة".