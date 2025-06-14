قوى الأمن: توقيف مطلوب فارّ من نظارة مخفر حارة صيدا في تشرين الأول 2024

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي تنفّذها ​شعبة المعلومات​، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء في محلّة المساكن الشّعبيّة- ​صور​، ويُدعى: "ي. م." (مواليد عام 1997، فلسطيني)، بحقّه 3 مذكّرات عدليّة بجرائم: فرار من السّجن، سرقة، وأسلحة".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تبيّن أنّ الموقوف فرّ من نظارة مخفر حارة صيدا خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2024، ومشتبه به بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في محيط مدينة صور، وقيامه بتنفيذ عمليّة سرقة كابلات كهربائيّة في محلّة عين بعال".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-06-05 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا في محلّة صور، أسفر عن توقيفه على متن سيّارته الّتي تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسّيّارة، جرى ضبط مسدّس حربي"، مشيرًا إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".