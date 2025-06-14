أكد الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه كان ينبغي على الإيرانيين إبرام اتفاق ولا يزال بإمكانهم إبرامه طالما تبقى لهم شيء.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لوول ستريت جورنال: كان ينبغي على الإيرانيين إبرام اتفاق ولا يزال بإمكانهم إبرامه طالما تبقى لهم شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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