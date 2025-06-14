الجيش الإسرائيلي: دمرنا في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخضب ومختبرات

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، أنه دمر في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخضب ومختبرات. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية.

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