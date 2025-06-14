أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، تعليق عودة رحلاتها القادمة إلى بيروت حتى إشعار آخر.
كما أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع قبل الساعة الواحدة من ظهر اليوم، السبت 14 حزيران 2025.
أما بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم ،فسوف يتم ابلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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