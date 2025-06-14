أكد مسؤول أميركي لقناة "الجزيرة" أن التقديرات الحالية تشير إلى أن المواجهة بين ​إسرائيل​ وإيران قد تستغرق أسبوعًا كاملاً، مشيرًا إلى أن واشنطن تركز في هذه المرحلة على حماية قواتها في الشرق الأوسط في ظل استمرار التهديدات بوتيرة متصاعدة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي للجزيرة: المواجهة بين إسرائيل وإيران قد تستمر أسبوعًا ونركز على حماية قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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