أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ في مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، في إطار الهجوم الإيراني المتواصل على إسرائيل. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 20 شخصاً أُصيبوا جراء سقوط صاروخ إيراني في وسط البلاد، بينهم ثلاث إصابات وُصفت بالخطيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيلي وإصابة 20 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط وجنوب تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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