شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قبل فتح الباب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى ستشهد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ثم تعقبها انتخابات مجلس النواب، وبعد الموافقة على تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، ننشر المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لما هو منصوص عليه فى التشريع:

يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.