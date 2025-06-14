أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه تم خلال الساعة الأخيرة إطلاق عشرات الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدد منها.
وأضاف الجيش أن فرق الإنقاذ تعمل في عدة مواقع بأنحاء البلاد، عقب ورود تقارير عن سقوط صواريخ في مناطق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران واعترضنا عددا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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