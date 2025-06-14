الجيش الإسرائيلي: خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران واعترضنا عددا منها

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي أنّه تم خلال الساعة الأخيرة إطلاق عشرات الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدد منها.

وأضاف الجيش أن فرق الإنقاذ تعمل في عدة مواقع بأنحاء البلاد، عقب ورود تقارير عن سقوط صواريخ في مناطق مختلفة.