نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إيراني كبير أنّ إيران تعتزم تكثيف هجماتها على إسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عن إسرائيل.
وأضاف المسؤول الإيراني أنّ إيران تحتفظ بحقها في الرد بحزم على "النظام الإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مسؤول إيراني كبير: سنكثف هجماتنا على إسرائيل وسنستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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