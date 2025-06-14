سي إن إن عن مسؤول إيراني كبير: سنكثف هجماتنا على إسرائيل وسنستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول ​إيران​ي كبير أنّ إيران تعتزم تكثيف هجماتها على إسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عن إسرائيل.

وأضاف المسؤول الإيراني أنّ إيران تحتفظ بحقها في الرد بحزم على "النظام الإسرائيلي".