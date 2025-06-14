أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق وابل جديد من ​الصواريخ الإيرانية​ باتجاه إسرائيل. كما افادت الإذاعة الإسرائيلية، عن دوي انفجارات في مناطق واسعة من إسرائيل بعضها للمرة الأولى في شمال ووسط وجنوب البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.