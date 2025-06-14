انفجارات في طهران ومحيطها والجيش الإسرائيلي أعلن استهداف منشأة نووية في أصفهان

أفادت وكالة أنباء "فارس" بسقوط قذيفتين على منطقة مطار مهراباد في العاصمة الإيرانية طهران، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سُمع في مناطق متعددة من البلاد، بينها شمال شرق طهران، ومنطقتا حكيمية وتهرانبارس شرقي العاصمة، إضافة إلى منطقة وردآورد في الجهة الغربية.

وفي محافظة أصفهان، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة "أهداف معادية"، بينما سُمع دوي انفجار في المدينة.

وفي تطور لافت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت منشأة نووية في منطقة أصفهان.