هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء الصواريخ الإيرانية إلى 50

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الصواريخ الإيرانية إلى 50.

وكان رئيس بلدية رمات غان قد أعلن أن 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى.

بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبان بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل ومئات تضررت، متحدثة عن تضرر مبنى من 32 طابقاً.