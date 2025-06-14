اعلام اسرائيلي: الهجوم الإيراني على إسرائيل تسبب بإصابات وأضرار واسعة في وسط البلاد

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ​إيران​ أطلقت ثلاث دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال خمس عشرة دقيقة، ما أسفر عن إصابة عدد من الإسرائيليين وتسبب بأضرار كبيرة في ستة مبانٍ جراء الهجوم الأخير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخًا إيرانيًا ضرب عدة مبانٍ في وسط إسرائيل، متسببًا بإصابة تسعة أشخاص، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد المصابين بلغ عشرة على الأقل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود إسرائيليين عالقين داخل عدة مبانٍ تضررت بفعل الهجمات الصاروخية الإيرانية على وسط البلاد.