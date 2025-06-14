رئيس بلدية رمات غان: 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني

أعلن رئيس بلدية رمات غان أن 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى. بدورها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبان بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل ومئات تضررت، متحدثة عن تضرر مبنى من 32 طابقاً.

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