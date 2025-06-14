شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال عثمان.. أول وكيل لمجلس النواب من 1997 وحتى 2010 والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الدكتورة أمال عثمان واحدة ممن وهبن حياتهن للعمل السياسي وخدمة مجتمعهن، هي مواليد 13 فبراير 1934، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1955، ثم دبلوم العلوم الجنائية والماجستير عام 1958، وحصلت على دكتوراه فى المسائل الجنائية، من جامعة القاهرة عام 1964م، وفى نفس العام نالت الدكتوراه من جامعة روما، فى فكرة الأستاذ المعنوى فى القانون المقارن.

أمال عثمان وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق

دخلت آمال عثمان مجلس النواب منذ عام 1976 واستمرت حتى عام 2010 عن دائرة الدقى والعجوزة، وظلت ما يقرب من 34 عامًا من المشاركة السياسية تحت القبة. حتى أصبحت وكيلًا لمجلس النواب "الشعب" في ذلك الوقت عن الفئات وذلك في نوفمبر 1997 وكانت أول امرأة عربية تتولى منصب برلماني رفيع على مستوى مثل وكيل مجلس النواب" الشعب" وقتها.

عملت آمال عثمان أستاذًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير فى قسم الجنائى، كما أنها عملت محامية بمحكمة النقض والإدارية العليا، بالإضافة لكونها عضوا فى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وعضوا فى المجلس القومى للمرأة.

حظيت أمال عثمال باستمرارها في الحياة النيابية حتى تطبيق الكوتة للمرة الثانية عام 2010 وهذا بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة وحصدت المرأة المشاركة في ذلك الوقت على مقاعدها كاملة.