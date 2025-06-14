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وزير الخارجية العراقي يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الإيراني

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  • وزير الخارجية العراقي يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيره الإيراني 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أجرى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقچي, تناول التطورات الأخيرة في المنطقة والهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الجانبين بحثا تفاصيل الهجوم وتقييم آثاره على إيران والوضع في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية الحوار من أجل التوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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