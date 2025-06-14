مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يحرز تقدمًا في حماية أعالي البحار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بحث ممثلو (170) دولة هذا الأسبوع قضايا رئيسية مثل مكافحة النفايات البلاستيكية وتغير المناخ والصيد الجائر في المياه الدولية، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي عقد في منتجع نيس جنوبي فرنسا.

ويأمل الموقعون على الوثيقة الختامية للمؤتمر المقرر صدورها المتوقع اليوم, استخدام الوثيقة لتنفيذ هدف الأمم المتحدة المتمثل في حماية ما لا يقل عن (30%) من محيطات العالم بحلول عام 2030، مقارنة بما نسبته (8%) فقط حاليًا.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إلزام الدول بالإبلاغ عن إنتاجها واستيرادها وتصديرها للبلاستيك، مع الالتزام باتفاقية تقضي بالتخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية الأكثر ضررًا.

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