البطريركية الأرمنية الكاثوليكية أعلنت موعد قداسة المطران إغناطيوس مالويان في 19 تشرين الأول 2025

زفّت البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان ​قداسة​ الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية.

وأعلنت البطريركية أنّ قداسة البابا لاوُن الرابع عشر حدّد يوم 19 تشرين الأول 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب سيُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت البطريركية أنها بدأت التحضيرات اللوجستية والروحية في روما استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، مشيرةً إلى أنّ قداديس شكر كبرى ستُقام في كل من روما ولبنان وماردين، حيث سيتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم.

ورأت البطريركية الأرمنية الكاثوليكية أنّ هذا التقديس يُجسّد تتويجًا لمسيرة أمانةٍ وإيمان، ويشكّل علامة رجاء حيّ لكنيسة قدّمت الشهداء شهادةً للمسيح القائم، ونداءً جديدًا لكل مؤمن للسير على درب القداسة، في عالم يفتش عن الحق والنور والثبات.