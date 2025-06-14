مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت إحتفالاً بالرد الإيراني على إسرائيل

جابت مسيرة دراجات نارية في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت إحتفالاً بالرد ال​إيران​ي على ​إسرائيل​.

وفي وقت ستبق، أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من ​إيران​ سقطت في 9 مناطق".

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".