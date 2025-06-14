جابت مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت إحتفالاً بالرد الإيراني على إسرائيل.
وفي وقت ستبق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من إيران سقطت في 9 مناطق".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".
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