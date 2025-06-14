تنفيذ "درب مار شربل" مستمر وتأهيل المسار في نطاق وادي قنوبين

تقوم جمعية "درب الجبل اللبناني"، ضمن اتفاق ثنائي مع جمعية "درب السما"، بتطوير وتنفيذ "​درب مار شربل​" الممتد من وادي قنوبين الى بكركي. تتم في الوقت الحاضر اعمال تأهيل المسار في نطاق وادي قنوبين، ويتولى الاشراف على العمل الذي انطلق من دير مار قزحيا - اهدن الناشط البيئي سايد مرقص الدويهي مع عمال من أهل الارض يحملون معاولهم وعدة العمل لإنجاز هذه الدرب بسرعة ونخوة وإتقان

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