علامة أكد حرص لبنان على "اليونيفيل" وأثنى على دورها الأمني والإنمائي والاجتماعي بالجنوب

أشار النّائب ​فادي علامة​، إلى أنّ "زيارتنا في لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين اليوم إلى أحد مراكز القوّات الدّوليّة العاملة في ​لبنان​، مختلفة عن سابقاتها، وهي تأتي طبعًا في إطار تفقّد هذه القوّات والثّناء على جهودها"، موجّهًا الشّكر والتّقدير إلى رئيس بعثة قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (​اليونيفيل​) الجنرال أرولدو لازارو، على دور "يونيفيل" في دعم تنفيذ الجنرال لازارو على "قيادته الحكيمة لليونيفيل خلال المرحلة السّابقة، في ظلّ ما حملته من ظروف صعبة جدًّا في الجنوب ولبنان، من خلال الحرب الّتي شُنّت علينا".

وركّز في بيان، على أنّ "من هنا، من مرجعيون، نؤكّد موقف لبنان الرّسمي والشّعبي الحرص على القوّات الدّوليّة العاملة في ​جنوب لبنان​، ودورها كقوّة ممثّلة للأمم المتّحدة في مراقبة تطبيق اتفاق وقف النّار والقرار 1701 الّذي التزم لبنان بنوده، وذلك بالتّنسيق التّام مع الجيش اللبناني المتفاني في حماية وطننا"، لافتًا إلى "استمرار العدو الإسرائيلي في خرق القرار الدّولي 1701 واتفاق وقف النّار، وعدم التزامه تطبيقه، وتوثيق ذلك من قبل المراجع الرّسميّة اللّبنانيّة واليونيفيل".

وأكّد علامة أنّ "بعيدا من الدّور الأمني، لا يُخفى على أحد دور اليونيفيل الإنمائي والاجتماعي الواضح في جنوب لبنان، من خلال علاقاتها المميّزة مع السّلطات المحليّة، ودعمها للبلديّات والجمعيّات الأهليّة في القرى والمدن الجنوبيّة، عن طريق دعم المشاريع الإنمائيّة والتربويّة والاقتصاديّة، ونسج علاقات مودّة متينة بين جنود السّلام والأهالي؛ الّتي لن تعكّرها بعض الحوادث الفرديّة المستنكَرة من الدّولة والأحزاب والفعاليّات السّياسيّة والأهليّة".

وختم: "بإسمي وباسم الزّملاء في لجنة الشّؤون الخارجيّة وباسم اللّبنانيّين جميعًا، نثمّن للدّول المشاركة في اليونيفيل مساندتها للبنان، عبر إرسال عناصرها ودعمها لاستمرار عمل اليونيفيل والتّجديد لها، والمساهمة في تغطية النّفقات الماليّة الّتي يتطلّبها ذلك".