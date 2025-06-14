عقد محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​ اجتماعًا في مكتبه في سراي زحلة، مع المنسّق المقيم ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة للأمم المتّحدة في لبنان عمران ريزا، وممثّلين عن وزارة الشّؤون الاجتماعيّة والمنظّمات الدّوليّة التّالية: UNOCHA -UNHCR -UNDP -UNICEF -WFP -IOM، وجرى التّباحث في مسألة عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم، كما جرى طرح ومناقشة مشاريع إنمائيّة وخدماتيّة في محافظة البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع بحث مع ريزا وممثلين عن وزارة الشؤون ومنظمات دولية بمسألة عودة النازحين لبلدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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