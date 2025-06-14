اظهرت المعطيات ان الايرانيين بدأوا بإستخدام سلاح الدفاع الجوي، لاسقاط طائرات او مقذوفات اسرائيلية، تستهدف مراكز إيرانية، بعدما كان الإرباك سائداً في ايران، منذ بدء الاستهدافات الاسرائيلية في ساعات الفجر الاولى. وبحسب المعلومات فإن الاسرائيليين كانوا عطلوا أنظمة إيرانية دفاعية، عملت طهران على إعادتها إلى العمل بعد ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي.
وافادت معلومات "النشرة" بأن الايرانيين جهزوا بنك اهداف في اسرائيل، يتم استهدافه بدءاً من الليلة، لتبدأ المواجهة عملياً بين الدولتين، بعدما كانت الساعات الماضية شهدت على تفوق إسرائيل في ضرب مواقع إيرانية عسكرية ونووية وقواعد جوية، من دون ان تستطيع ايران الرد عليها.
وأظهر تفوق الاسرائيليين في الاستخبارات وزرع عملاء ناشطين لهم في الأراضي الإيرانية، التي انطلقت منها مسيرات لضرب قواعد عسكرية إيرانية.
ولا يبدو ان ايران ستستعين بأي من حلفائها، بل تعتمد على قواتها العسكرية لإظهار قدراتها، واعادة اثبات نفسها وحماية نظامها. فهل تنجح طهران في اعادة هيبة الردع؟
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إيران تستوعب صدمة الاستهدافات وتبدأ بعملياتها ضد إسرائيل الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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