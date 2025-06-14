محفوظ بعيد مار أنطونيوس البدواني: نسأله أن يقودنا لعيش الإيمان والالتزام الاجتماعي بفرح ومحبة

أشار الرّئيس العام للرّهبانيّة المارونيّة الأب العام ​هادي محفوظ​، خلال ترؤّسه قدّاسًا بمناسبة عيد القديس أنطونيوس البدواني، في كنيسة دير مار أنطونيوس البدواني- غزير، في مقر الرّئاسة العامّة للرّهبانيّة، إلى أنّ "عيد مار أنطونيوس البدواني يعنينا جميعًا، لا سيّما في هذا الدّير الّذي يحمل اسمه، وهو قدّيس له حضور خاص في هذه المنطقة الّتي تضمّ عددًا من الكنائس الّتي تحمل اسمه".

ولفت إلى أنّ "أعياد القدّيسين تشكّل لنا فرصةً مزدوجةً، من جهة هي فعل إيماني، ومن جهة أخرى فعل اجتماعي، ولا يجب أن نفصل بينهما"، مركّزًا على أنّ "الإيمان لا يمكن أن يكون شكليًّا أو محصورًا في المظاهر، بل يجب أن يتجسّد في أعمال ملموسة تجاه الآخرين". وذكر أنّ "مار أنطونيوس كان مبشّرًا بالكلمة الحلوة، ينقل رسالة السّماء إلى الأرض من خلال وعظه. ونحن مدعوّون، على مثاله، إلى أن نتكلّم بكلمات جميلة، تنبع من قلوب مليئة بالخير والبركة، فننقل من خلالها إيماننا إلى الآخرين، بالكلمة والفعل".

ودعا محفوظ إلى أن "نطلب شفاعة مار أنطونيوس، كي يساعدنا على أن تكون قلوبنا جميلة، وتفيض بكلمات تعكس جمال السّماء. وعندما نعيش إيماننا بهذه الطّريقة، نكون نعيش مسيحيّتنا الحقيقيّة، مقتدين بقدّيسينا الكبار"، مشدّدًا على أنّ "المشاركة في القدّاس هي فعل يجمع بين الإيمان والانتماء المجتمعي، وهي دعوة إلى المضي قدمًا بفرح، ونسأل مار أنطونيوس بأن يرافق الجميع ويقودهم إلى عيش الإيمان والالتزام الاجتماعي بفرح ومحبّة".