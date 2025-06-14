الرئيس عون وصل إلى بيروت بعد أن قطع زيارته إلى الفاتيكان بسبب الأوضاع في المنطقة

عاد رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ والسيدة الأولى نعمت عون والوفد المرافق إلى بيروت، بعد أن قطع زيارته إلى الفاتيكان وألغى المواعيد التي كانت مقررة لفترة بعد ظهر اليوم هناك، "بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتطورات المتسارعة بعد الاعتداء ال​إسرائيل​ي على ايران"، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية.

وكانت قد شنّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على ​إيران​ في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقالت إنها استهدفت على دفعات منشأة ​نطنز​ النووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وعقب الهجوم على إيران، أُغلق مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، ووضعت وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيراني.

من جهته، أعلن المرشد الإيراني السيد ​​علي الخامنئي​​ مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي، وقال إن على "الكيان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا".