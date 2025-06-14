الجميل استقبل وزير المواصلات القطري وتأكيد أهمية استقرار لبنان وتحييده عن صراعات المنطقة

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في مقرّه في بكفيا، وزير المواصلات القطري محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، في زيارة تعارف، تمّ خلالها البحث في عدد من الملفّات على السّاحتَين المحليّة والشّرق أوسطيّة، في ضوء التطوّرات الأخيرة، والتّأكيد على "أهميّة استقرار ​لبنان​ وتحييده عن صراعات المنطقة".

وثمّن الجميّل "المواقف القطريّة الدّاعمة للبنان على الصّعد السّياسيّة، الإنمائيّة والاستثماريّة"، مشدّدًا على أهميّة "استمرار العلاقات اللّبنانيّة- القطريّة في النّمو والازدهار لما فيه مصلحة البلدين".