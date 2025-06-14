جمعية "الأرض" أعلنت تدشين درب سكة الحديد في بعبدا ودعت إلى زيارته

أعلنت جمعية "الأرض- لبنان"، "تدشين درب سكة الحديد في ​بعبدا​، بحضور مدير عام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، رئيس مصلحة الخط والتّعميرات بالتّكليف جوزيف بستاني، مديرة شركة"PAR Consultants" زينة أبي راشد، وفريق عمل الجمعيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا المشروع الّذي انطلق عام 2023، بتنفيذ جمعيّة "الأرض- لبنان" وبإشراف مصلحة سكك الحديد والنّقل المشترك وبدعم من شركة "PAR Consultants"، يهدف إلى تأهيل 3500 متر من سكة الحديد التّاريخيّة، ابتداءً من دير مار أنطونيوس الكبير التّاريخي، مرورًا بمحطّة بعبدا، ومركز جمعيّة "الأرض- لبنان"، وغابة خندق الرهبان، وصولًا إلى محطّة الجمهور".

وأشارت الجمعيّة إلى أنّ "هذا الدّرب قد تحوّل إلى مسار صحّي ومساحة تنزّه آمنة ومفتوحة أمام العموم، تجمع بين هدوء الطّبيعة وذاكرة المكان، وتُتيح للزّائرين اكتشاف تاريخ سكك الحديد اللّبنانيّة في قلب الطّبيعة"، داعيةً الجميع إلى "زيارة هذا الدّرب الخلّاب عبر أحد مداخله السّبعة، والاستمتاع بجماله، مع التقيّد بشرعة المتنزّه لضمان احترام البيئة والحفاظ على الموقع".