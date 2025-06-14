الجيش: توقيف 4 متورطين بإشكال مسلح بطرابلس وإخلاء شقق ومحال كانوا يسيطرون عليها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "إلحاقًا بالبيان الصّادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلّق بتوقيف أشخاص على أثر إشكال مسلّح في طرابلس، وضمن إطار الملاحقة الأمنيّة ومتابعة توقيف المتورّطين، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية- طرابلس منازل عدد منهم، وأوقفت المواطنين: (ر. ح.)، (م. ح.)، (و. ح.) و(م.س.ح.)؛ وضبطت سلاحًا وذخائر حربيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "في موازاة ذلك، يعمل الجيش على إخلاء شقق ومحال تجاريّة كان المتورّطون يسيطرون عليها بالقوّة دون وجه حق، ويفرضون خوّات على مالكيها"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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