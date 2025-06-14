قوى الأمن عممت صورتَي موقوفَين للاشتباه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَي الموقوفَين: "ع. ر." (مواليد عام 1997، سوري) و"ش. ا. ز." (مواليد عام 2009، فلسطيني)، للاشتباه بارتكابهما أعمال سرقة وسلب، ولقيادتهما درّاجة آليّة من دون تسجيل؛ وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، "الاتصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرّقمَين: 810170-01، أو 810171-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".