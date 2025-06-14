منسى بحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية وتابع مع رئيس الاركان برامج التعاون مع الدول الصديقة

استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل يرافقه مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي. وجرى خلال اللقاء عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة، في ظل التحديات المتزايدة على الحدود وفي الداخل، إضافة إلى مناقشة الجهوزية العملانية للوحدات العسكرية، ودور مديرية المخابرات في رصد التهديدات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب حاجات الجيش وسبل ​تعزيز الدعم الدولي​ للمؤسسة العسكرية.

كما استقبل الوزير منسى رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده، وتم خلال اللقاء التداول في أولويات المؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة، لا سيما على الصعيد اللوجستي، ومتابعة برامج التعاون مع الدول الصديقة في مجالي التدريب والتجهيز.

وفي السياق نفسه، التقى وزير الدفاع النائب السابق منصور البون، يرافقه السيد مارون الحكيم، السيد شربل حكيم، السيد إدكار التياح، والسيد نبيل الراهب. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، خصوصًا في قضاء كسروان، والتأكيد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.