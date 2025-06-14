حاصباني بحث مع رسامني بموضوع إزالة الركام من محيط اهراءات مرفأ ‎بيروت

زار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​، وطرح معه "موضوع إزالة الرّكام من محيط اهراءات مرفأ ‎بيروت، لتسهيل تفريغ القمح المهترئ من داخل الصّوامع، ودرس وضع المبنى وطرق الإبقاء على موقع تذكاري للجريمة"، بحسب بيان لمكتب حاصباني.

وأشار حاصباني إلى أنّ "تجاوُب الوزير مع الموضوع، جعلني أثق بأنّ الحل قريب"، لافتًا إلى أنّ هذه "ستكون الخطوة الثّانية، بعد أن كنّا قد قمنا بتركيب وتأمين المعقّم المناسب ورشّه على القمح المنتشر خارج الصّوامع، لمنع احتراقه تلقائيًّا وإلحاق الضّرر بأهل بيروت".