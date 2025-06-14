زار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، وطرح معه "موضوع إزالة الرّكام من محيط اهراءات مرفأ بيروت، لتسهيل تفريغ القمح المهترئ من داخل الصّوامع، ودرس وضع المبنى وطرق الإبقاء على موقع تذكاري للجريمة"، بحسب بيان لمكتب حاصباني.
وأشار حاصباني إلى أنّ "تجاوُب الوزير مع الموضوع، جعلني أثق بأنّ الحل قريب"، لافتًا إلى أنّ هذه "ستكون الخطوة الثّانية، بعد أن كنّا قد قمنا بتركيب وتأمين المعقّم المناسب ورشّه على القمح المنتشر خارج الصّوامع، لمنع احتراقه تلقائيًّا وإلحاق الضّرر بأهل بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني بحث مع رسامني بموضوع إزالة الركام من محيط اهراءات مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.